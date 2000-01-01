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Эдельштейн на заявление Арабского списка: безответственно | Фото:12.11 16:10   MIGnews.com

Эдельштейн на заявление Арабского списка: безответственно

Спикер Кнессета Юли Эдельштейн раскритиковал членов "Объединенного Арабского Списка" за реакцию на ликвидацию террориста Бахи Абу аль-Ата и эскалацию в Газе.

Он подчеркнул, что подобное поведение доказывает, насколько безответственно было бы создание коалиции на основе поддержки партии.

В частности, Эдельштейн напомнил, что в течение дня "Объединенный Список" был единственным, кто не поддержал ЦАХАЛ и обозвал ликвидацию террориста – политическим решением.

"Это очень разочаровывает, и я думаю, что это проясняет, насколько безответственны все эти разговоры о наличии коалиции или правительства, основанные на поддержке Арабского списка", – сказал Эдельштейн.


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