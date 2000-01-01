12.11 14:16 MIGnews.com

Беннетт официально стал министром обороны на фоне обстрелов

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Во вторник, 12 ноября, Нафтали Беннет официально вступил в должность министра обороны.Это произошло в 11:00 на фоне массированных обстрелов со стороны Газы.По данным "Аруц Шева", накануне он встретился с начальником Генштаба ЦАХАЛ Авивом Кохави и главой ШАБАК Надавом Аргманом, которые проинформировали его о планируемой операции по ликвидации командира "Исламского джихада" Баха Абу аль-Ата.Беннет находится в полной координации с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. С раннего утра он направился на военную базу "Кирия", где проводит консультации по текущей ситуации.