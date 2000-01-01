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Страны ЕС обеспокоены ядерной деятельностью Ирана 12.11 15:10   MIGnews.com

Страны ЕС обеспокоены ядерной деятельностью Ирана

Франция, Германия и Великобритания выразили чрезвычайную обеспокоенность восстановлением деятельности Ирана по обогащению урана, об этом говорится в заявлении трех стран, опубликованном в понедельник вместе с главой дипломатии ЕС.

В заявлении говорится, что ядерная деятельность Тегерана на объекте Фордоу, которую подтвердило Международное агентство по атомной энергии в своем отчете в понедельник, не соответствует ядерному соглашению 2015 года, известному как JCPoA.

"Эти действия должны иметь потенциально серьезные последствия с точки зрения распространения. Они свидетельствуют об ускоренном отказе Ирана от обязательств в рамках JCPoA, что вызывает сожаление", - говорится в сообщении трех стран, которые являются участниками ядерного соглашения, пишет Politico.

Страны подтверждают свою решимость продолжать все усилия по сохранению соглашения, призывая Тегеран "вернуться к полному выполнению своих обязательств".


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