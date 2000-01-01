12.11 13:48 MIGnews.com

"Нетаниягу - ходячая бомба с часовым механизмом"

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Депутат Кнессета Офер Касиф (Хадаш) сделал заявление в связи с эскалацией на границе с Газой.Касиф, преподаватель Еврейского Университета в Иерусалиме сообщил народу Израиля следующее: “То, что называется точечными ликвидациями - лишено любой ценности - моарльной, политической и даже военной . Было доказано, раз за разом, что ликвидации не только не улучшают, но напротив, ухудшают безопасность всех нас. И это в дополнение к тому, что они являются неверными, с точки зрения морали”.Касиф добавил: "То, что руководит всеми действиями Нетаниягу - это желание спасти свою собственную шкуру от ужаса тюрьмы и будущего правительства, членом которого он не станет. Он хочет ротацию войны и мира - а мы должны это понять и предотвратить. Единственная тикающая бомба сегодня, которая угрожает нам сегодня - это сам Нетаниягу, наш наиболее коррумпированный и опасный премьер-министр”.