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Либерман: Нетаниягу год назад не допустил ликвидации аль-Ата 12.11 13:17   MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу год назад не допустил ликвидации аль-Ата

Лидер фракции НДИ и бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман дал интервью порталу walla. 

Политический деятель сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу предотвратил осуществление операции по ликвидации командира Исламского джихада в северной Газе год назад.

Либерман заявил: "Это действительно тот самый аль-Ата, которого сегодня отправили в мир иной. Я еще год назад требовал его точечной ликвидации. Но премьер-министр встал на дыбы и не допустил этого. Неважно, чем он это объяснял. Он этого не допустил".


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