12.11 13:17 MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу год назад не допустил ликвидации аль-Ата

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Лидер фракции НДИ и бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман дал интервью порталу walla.Политический деятель сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу предотвратил осуществление операции по ликвидации командира Исламского джихада в северной Газе год назад.Либерман заявил: "Это действительно тот самый аль-Ата, которого сегодня отправили в мир иной. Я еще год назад требовал его точечной ликвидации. Но премьер-министр встал на дыбы и не допустил этого. Неважно, чем он это объяснял. Он этого не допустил".