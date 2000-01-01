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Посольства в Израиле предупреждают: будьте бдительны | Фото:12.11 11:40   MIGnews.com

Посольства в Израиле предупреждают: будьте бдительны

Несколько посольств в Тель-Авиве, включая дипучреждения Испании, Польши, Мальты и Кипра, призвали граждан и гостей Израиля к повышенной осторожности в свете продолжающихся ракетных обстрелов.

Посольство Нидерландов объявило, что останется закрытым в течение дня.

В свою очередь, посол Германии в Израиле, Сюзанна Васум-Райнер, как и европейский коллега Эммануэль Жафре, выразила обеспокоенность ситуацией в стране.

"С большой обеспокоенностью слежу за развивающейся ситуацией после того, как сирены прозвучали этим утром в разных городах Израиля", – сказала она, отметив, что надеется на отсутствие пострадавших, и призвав граждан оставаться в безопасных местах.

Министерство иностранных дел Великобритании ранее призвало туристов воздержаться от поездок в Израиль. Позже в обновленном сообщении было сказано, что из Газы выпущено свыше 60 ракет.

"Ситуация с безопасностью в Израиле может быть непредсказуемой. Вы должны всегда быть бдительными и следить за новостями. Скорее всего, террористы попытаются совершить нападения, которые могут быть неизбирательными. Могут быть атакованы как места, часто посещаемые иностранцами, так и общественный транспорт", – уточнили в ведомстве.


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