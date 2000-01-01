12.11 10:13 MIGnews.com

Депутат Аводы: за ликвидацией - политические расчеты Биби

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Депутат Кнессета от партии Авода Омер Бар-Лев повторил ранее прозвучавшие обвинения Объединенного Арабского Списка и палестинцев в том, что за эскалацией на юге Израиля статья “внутриполитические расчеты”.Депутат Бар-Лев сказала: “На протяжении последних пяти лет, не было точечных ликвидаций, и вдруг, именно в тот момент, когда мандата на формирование правительства переда Бени Ганцу, перед тем, Беннет вступил в должность министра обороны, происходит точечная ликвидация? Нетаниягу в прошлом уже демонстрировал, что готов скомпрометировать государственную безопасность, нарушив принципы политики непринятия ответственности за удары в Сирии”.