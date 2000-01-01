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СМИ: Реувен Ривлин передаст мандат Бенни Ганцу | Фото:12.10 09:21   MIGnews.com

СМИ: Реувен Ривлин передаст мандат Бенни Ганцу

Ожидается, что президент Реувен Ривлин не предоставит премьер-министру Биньямину Нетаниягу дополнительное время для формирования правящей коалиции и передаст мандат лидеру партии "Кароль Лаван" Бенни Ганцу, сообщил в пятницу канал 12 News.

По состоянию на пятницу Нетаниягу осталось 12 дней, чтобы попытаться собрать воедино большинство в Кнессете после 25 сентября. Если Нетаниягу потерпит неудачу, то Ганцу будет предоставлено 28 дней для того же самого. Ривлин имеет возможность продлить мандат Нетаниягу на 14 дней, что он сделал после предыдущего тура выборов в апреле.

Ривлин основывался в своем решение на силу правого блока из 55 депутатов. Ганц возглавляет блок из 54 депутатов из центристсих, левых и арабских партий, но 10 арабских депутатов в этой группе не присоединятся к коалиции, возглавляемой Ганцем.

Переговоры между партиями "Ликуд" и "Кахоль Лаван", направленные на формирование правительства единства, закончились ничем. Партии обвиняют друг друга в желании провести третьи выборы в течение года.


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