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Исраэль Кац: мы сделаем все, чтобы вернуть Нааму Иссахар | Фото:12.10 21:50   MIGnews.com

Исраэль Кац: мы сделаем все, чтобы вернуть Нааму Иссахар

Министр Исраэль Кац: мы продолжим делать все зависящее от нас, чтобы вернуть Нааму Иссахар в Израиль

"Приговор, предусматривающий 7,5 лет тюремного заключения, который вынес суд РФ Нааме Иссахар, - непропорциональное наказание за инкриминируемые ей действия. Нет сомнений, что Наама Иссахар стала жертвой не имеющей к ней отношения ситуации.

Возглавляемое мной ведомство уделяло и уделяет пристальное внимание делу Наамы, и действовало с самого начала.

Премьер-министр Нетаниягу дважды беседовал с президентом РФ Путиным, пытаясь договориться об освобождении израильтянки еще до решения суда. К сожалению, нам это не удалось по ряду причин. Я обязуюсь, что мы продолжим делать все зависящее от нас, чтобы освободить и как можно скорее вернуть Нааму в Израиль."


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