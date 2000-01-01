12.10 21:50 MIGnews.com

Исраэль Кац: мы сделаем все, чтобы вернуть Нааму Иссахар

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Министр Исраэль Кац: мы продолжим делать все зависящее от нас, чтобы вернуть Нааму Иссахар в Израиль"Приговор, предусматривающий 7,5 лет тюремного заключения, который вынес суд РФ Нааме Иссахар, - непропорциональное наказание за инкриминируемые ей действия. Нет сомнений, что Наама Иссахар стала жертвой не имеющей к ней отношения ситуации.Возглавляемое мной ведомство уделяло и уделяет пристальное внимание делу Наамы, и действовало с самого начала.Премьер-министр Нетаниягу дважды беседовал с президентом РФ Путиным, пытаясь договориться об освобождении израильтянки еще до решения суда. К сожалению, нам это не удалось по ряду причин. Я обязуюсь, что мы продолжим делать все зависящее от нас, чтобы освободить и как можно скорее вернуть Нааму в Израиль."