12.10 09:14 MIGnews.com

Прожить на 3 тысячи: российские чиновники испытают на себе

Министру труда Саратовской области утверждает, что на установленный прожиточный минимум вполне можно выживать



Ей предложили попробовать самой выжить на эту сумму, ради эксперимента



Министр ответила, что ей "не позволяет статус"



Хочет, чтобы это "не выставили в интернет" pic.twitter.com/LFleacl6DR — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 11 октября 2018 г.

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Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила депутату региональной думы от Коммунистической партии Николаю Бондаренко, что неработающему пенсионеру прожить на 3,5 тысячи рублей или 53 доллара в месяц вполне реально.Вскоре депутат предложил женщине попробовать протянуть на эти деньги месяц, однако женщина отказалась, сославшись на то, что ей "по статусу не положено". Тогда Бондаренко согласился самостоятельно проверить свои способности и самоконтроль и вызвался провести эксперимент - прожить месяц как обычный российский пенсионер.Тема всплыла, когда на собрании чиновников было предложено поднять прожиточный минимум на 500 рублей (7,5 доллара), на что Соколова ответила, что такой резкий рост выплат ни к чему, надбавку можно ограничить и до 288 рублей в месяц. Когда министр заметила, что диалог снимают, она заявила, что разговор неформальный и сняла с себя ответственность за "принятый вызов".