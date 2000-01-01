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НДИ выступает против произвола иерусалимской мэрии | Фото:12.10 18:05   MIGnews.com

НДИ выступает против произвола иерусалимской мэрии

Глава списка «Наш дом Иерусалим» Илья Липецкер сообщил о инциденте, который произошел накануне. Инспектор муниципалитета, угрожая штрафом, заставил активистов списка убрать стенд с программой движения, который они установили в городе. Происшествие было зафиксировано на камеру мобильного телефона одним из активистов. Следует отметить, что это уже второй случай: ровно неделю назад произошел аналогичный инцидент.

По словам Ильи Липецкера, действия муниципальных инспекторов абсолютно незаконны. Почему-то стенды наглядной агитации других списков им не мешают.
НДИ выступает против произвола иерусалимской мэрии | Фото:
«Вторую неделю подряд мэрия Иерусалима избирательно прессует список «Наш дом Иерусалим». Опять муниципальные инспекторы творят беззаконие! Под угрозами штрафов они заставили наших активистов убрать стенд с предвыборной агитацией в центре города. Когда это происходит один раз, мы готовы поверить в случайную ошибку инспектора. Но, когда это повторяется каждую неделю, то это уже откровенная попытка заставить замолчать единственный русскоязычный список, требующий реформы в муниципалитете! Единственный независимый список, который не поддерживает ни одного претендента на пост мэра! Мы, конечно, обратились в избирательную комиссию и в мэрию. Ответ, скорее всего, получим только после выборов. Запрос, который мы подали в мэрию в начале текущей недели, также остался без ответа. Мэрия попросту не реагирует», - указал Илья Липецкер.


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