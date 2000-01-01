12.10 18:05 MIGnews.com

НДИ выступает против произвола иерусалимской мэрии

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Глава списка «Наш дом Иерусалим» Илья Липецкер сообщил о инциденте, который произошел накануне. Инспектор муниципалитета, угрожая штрафом, заставил активистов списка убрать стенд с программой движения, который они установили в городе. Происшествие было зафиксировано на камеру мобильного телефона одним из активистов. Следует отметить, что это уже второй случай: ровно неделю назад произошел аналогичный инцидент.По словам Ильи Липецкера, действия муниципальных инспекторов абсолютно незаконны. Почему-то стенды наглядной агитации других списков им не мешают.«Вторую неделю подряд мэрия Иерусалима избирательно прессует список «Наш дом Иерусалим». Опять муниципальные инспекторы творят беззаконие! Под угрозами штрафов они заставили наших активистов убрать стенд с предвыборной агитацией в центре города. Когда это происходит один раз, мы готовы поверить в случайную ошибку инспектора. Но, когда это повторяется каждую неделю, то это уже откровенная попытка заставить замолчать единственный русскоязычный список, требующий реформы в муниципалитете! Единственный независимый список, который не поддерживает ни одного претендента на пост мэра! Мы, конечно, обратились в избирательную комиссию и в мэрию. Ответ, скорее всего, получим только после выборов. Запрос, который мы подали в мэрию в начале текущей недели, также остался без ответа. Мэрия попросту не реагирует», - указал Илья Липецкер.