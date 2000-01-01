Губернатор Луизианы возглавит делегацию в Израиль

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс объявил в четверг, что он отправится в Израиль в этом месяце в рамках тура по экономическому развитию, который включает встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Демократический губернатор сказал, что делегация из 24 человек будет включать бизнес-лидеров и исследователей в области управления водными ресурсами, логистики, высшего образования и кибербезопасности. Планируется, что делегация прибудет в Израиль 26 октября и покинет 2 ноября, посетив Иерусалим и Тель-Авив.
Эдвардс встретится с Нетаниягу и другими членами правительства в Иерусалиме 28 октября. В тот же день Эдвардс и его жена Донна примут участие в церемонии памяти в музее Холокоста Яд Вашем.
Эдвардс назвал поездку отличной возможностью встретиться с одним из ключевых союзников Соединенных Штатов и поговорить с другими официальными лицами и представителями бизнеса о возможных перспективах торговли.