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Мэр Луизианы возглавит делегацию в Израиль | Фото:12.10 17:11   MIGnews.com

Губернатор Луизианы возглавит делегацию в Израиль

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс объявил в четверг, что он отправится в Израиль в этом месяце в рамках тура по экономическому развитию, который включает встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом в пятницу, 12 октября сообщает The Times of Israel.

Демократический губернатор сказал, что делегация из 24 человек будет включать бизнес-лидеров и исследователей в области управления водными ресурсами, логистики, высшего образования и кибербезопасности. Планируется, что делегация прибудет в Израиль 26 октября и покинет 2 ноября, посетив Иерусалим и Тель-Авив.

Эдвардс встретится с Нетаниягу и другими членами правительства в Иерусалиме 28 октября. В тот же день Эдвардс и его жена Донна примут участие в церемонии памяти в музее Холокоста Яд Вашем.

Эдвардс назвал поездку отличной возможностью встретиться с одним из ключевых союзников Соединенных Штатов и поговорить с другими официальными лицами и представителями бизнеса о возможных перспективах торговли.


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