12.10 22:22 MIGnews.com

США и Турция договорились о передаче пастора Брансона

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Источник в Администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что удерживаемый в Турции американский пастор Эндрю Брансон вскоре будет освобожден в рамках тайных американо-турецких договоренностей.Обвиненного в организации заговора пастора должны отпустить после того, как снимут все обвинения на заседании суда. Однако Штаты не уверенны, что Турция выполнит обещание, так как в этом году подобная ситуация уже складывалась, но американца так и не оправдали.Америка. в свою очередь, пообещала уменьшить экономическое давление на Турцию и частично снять санкции, сообщает NBC News.