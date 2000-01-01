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скриншот с видео YouTube 12.10 22:22   MIGnews.com

США и Турция договорились о передаче пастора Брансона

Источник в Администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что удерживаемый в Турции американский пастор Эндрю Брансон вскоре будет освобожден в рамках тайных американо-турецких договоренностей.

Обвиненного в организации заговора пастора должны отпустить после того, как снимут все обвинения на заседании суда. Однако Штаты не уверенны, что Турция выполнит обещание, так как в этом году подобная ситуация уже складывалась, но американца так и не оправдали.

Америка. в свою очередь, пообещала уменьшить экономическое давление на Турцию и частично снять санкции, сообщает NBC News.


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