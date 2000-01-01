Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











скриншот с видео YouTube 12.10 14:46   MIGnews.com

Бразильский лидер оказался поклонником Трампа

Лидер в президентской гонке Бразилии Жаир Больсонаро признался, что является поклонником президента США Дональда Трампа.

"Я поклонник президента Трампа. Он хочет отличных Соединенных Штатов - я хочу отличную Бразилию. Когда я говорил о миграционном вопросе, это потому, что у нас не может быть страны с открытыми границами", - приводит его слова The Times of Israel.

Популиста Больсонаро, согласно предварительным оценкам, поддерживают и готовы отдать свои голоса 46% избирателей, тогда как его ближайший конкурент Фернандо Хаддад рассчитывает на 29% голосов. Президентские выборы в Бразилии состоятся 28 октября.

Как сообщалось ранее, кандидат на президентские выборы в Бразилии, Жаир Болсонару, прошел серьезную операцию после того, как неизвестный напал на него во время общественной акции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:46
В Германии во время движения загорелся поезд
15:28
В Калифорнии вандал нарисовал дьявола на синагоге
15:09
Евреев не пустили на мероприятие с участием лейбористов
14:18
Дельтаплан с мотором залетел на базу ВВС ЦАХАЛа
14:17
Губернатор Луизианы возглавит делегацию в Израиль
13:42
Делегация Саудовской Аравии прибыла в Турцию по делу Хашогги
12:51
ЦАХАЛ арестовал пособников террориста в Баркан
11:16
В Израиле приземлился воздушный шар с бомбой и посланием
10:52
Определен фаворит на должность Никки Хейли
10:18
В Турции задержаны два террориста ИГ
09:48
В Уганде оползень похоронил под собой десятки человек
09:14
Прожить на 3 тысячи: российские чиновники испытают на себе
08:46
Видео: арест палестинского террориста
08:15
Турция: у нас есть доказательство убийства Хашогги
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus