Бразильский лидер оказался поклонником Трампа

Лидер в президентской гонке Бразилии Жаир Больсонаро признался, что является поклонником президента США Дональда Трампа.
"Я поклонник президента Трампа. Он хочет отличных Соединенных Штатов - я хочу отличную Бразилию. Когда я говорил о миграционном вопросе, это потому, что у нас не может быть страны с открытыми границами", - приводит его слова The Times of Israel.
Популиста Больсонаро, согласно предварительным оценкам, поддерживают и готовы отдать свои голоса 46% избирателей, тогда как его ближайший конкурент Фернандо Хаддад рассчитывает на 29% голосов. Президентские выборы в Бразилии состоятся 28 октября.
Как сообщалось ранее, кандидат на президентские выборы в Бразилии, Жаир Болсонару, прошел серьезную операцию после того, как неизвестный напал на него во время общественной акции.