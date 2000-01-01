Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











скриншот с видео YouTube 12.10 10:52   MIGnews.com

Определен фаворит на должность Никки Хейли

Представитель крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs Дина Пауэлл в прошлом сняла свою кандидатуру с должности представителя США в ООН, чтоб обеспечить победу Никки Хейли.

В рамках личного телефонного разговора, Пауэлл сказала президенту США Дональду Трампу, что она почтет за честь быть избранной, но планирует также остаться в Goldman Sachs, сообщил источник Reuters.

В свою очередь, Трамп, комментируя возможное назначение Пауэлл, отметил, что обсудит этот вопрос подробнее с самой главой банка. Ранее женщина работала в администрации Трампа в качестве заместителя советника по национальной безопасности.

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, Трамп сказал, что ему нравится Пауэлл, но добавил, что она всего лишь одна из многих людей, которых рассматривают на должность представителя в ООН.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:46
В Германии во время движения загорелся поезд
15:28
В Калифорнии вандал нарисовал дьявола на синагоге
15:09
Евреев не пустили на мероприятие с участием лейбористов
14:46
Бразильский лидер оказался поклонником Трампа
14:18
Дельтаплан с мотором залетел на базу ВВС ЦАХАЛа
14:17
Губернатор Луизианы возглавит делегацию в Израиль
13:42
Делегация Саудовской Аравии прибыла в Турцию по делу Хашогги
12:51
ЦАХАЛ арестовал пособников террориста в Баркан
11:16
В Израиле приземлился воздушный шар с бомбой и посланием
10:18
В Турции задержаны два террориста ИГ
09:48
В Уганде оползень похоронил под собой десятки человек
09:14
Прожить на 3 тысячи: российские чиновники испытают на себе
08:46
Видео: арест палестинского террориста
08:15
Турция: у нас есть доказательство убийства Хашогги
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus