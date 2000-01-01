12.10 10:52 MIGnews.com

Определен фаворит на должность Никки Хейли

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Представитель крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs Дина Пауэлл в прошлом сняла свою кандидатуру с должности представителя США в ООН, чтоб обеспечить победу Никки Хейли.В рамках личного телефонного разговора, Пауэлл сказала президенту США Дональду Трампу, что она почтет за честь быть избранной, но планирует также остаться в Goldman Sachs, сообщил источник Reuters.В свою очередь, Трамп, комментируя возможное назначение Пауэлл, отметил, что обсудит этот вопрос подробнее с самой главой банка. Ранее женщина работала в администрации Трампа в качестве заместителя советника по национальной безопасности.Выступая перед журналистами в Вашингтоне, Трамп сказал, что ему нравится Пауэлл, но добавил, что она всего лишь одна из многих людей, которых рассматривают на должность представителя в ООН.