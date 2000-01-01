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`Яир Лапид должен уйти в ад к своему отцу` | Фото:12.09 09:22   MIGnews.com

"Яир Лапид должен уйти в ад к своему отцу"

Сын бывшего главного сефардского раввина Израиля в среду, 11 сентября, словесно атаковал Яира Лапида, сказав, что второй номер "Кахоль Лаван" должен "уйти в ад вместе со своим отцом". Лапид – сын покойного светского депутата Томи Лапида.

"Он выполняет волю своего покойного отца – он должен уйти с ним в ад", – сказал раввин Авраам Йосеф участникам мероприятия в прибрежном городе Холон. Авраам является сыном раввина Овадии Йосефа, который был главным раввином сефардов с 1973-го по 1983 год, а также был основателем и давним духовным лидером ультраортодоксальной партии ШАС и считался религиозным лидером сефардов.

На мероприятии в Холоне лидер партии Арье Дери призвал раввинов присоединиться к политическим усилиям и убедить своих студентов и прихожан проголосовать за ШАС. В последних опросах ультраортодоксальная партия получила около семи мест на выборах 17 сентября.

"Это не выборы, это референдум, – сказал Дери. – В Англии они проголосовали за Brexit, и гражданам Израиля придется выбирать между традиционным Еврейским Государством и светским государством без традиций".

"Если Бог разрешит победить антирелигиозным партиям, а ШАС и религиозные партии проиграют, это будет трагедией для будущих поколений, разрушением иудаизма. Мне жаль говорить, что Нетаниягу, вероятно, создаст светское правительство вместе с Бенни Ганцем, Яиром Лапидом и Авигдором Либерманом", – сказал Дери.

"Он сдастся вымогательствам Либермана и Лапида и установит с ними не имеющее традиций и религии правительство", – сказал Дери. В прошлом месяце ультраортодоксальное сообщество осудило Яира Лапида как антисемита после того, как он опубликовал видео с карикатурой на религиозных политиков.


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