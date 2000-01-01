12.09 11:37 MIGnews.com

Биби: Кто не хочет меня премьером – голосуйте за Либермана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал интервью газете Исраэль Ха Йом.Среди прочего, Нетаниягу прокомментировал свое заявление об аннексии Иорданской долины и нападки против него со стороны лидера НДИ Авигдора Либермана.Нетаниягу сказал: "Заявление об аннексии Иорданской долины было сделано с ведома правительства Соединенных Штатов. И даже если в этом случае речь идет не о "зеленом свете", это, как минимум – "желтый свет", и ни в коем случае не "красный свет".Нетаниягу также сказал: "Либерман хочет меня свергнуть. Те, кто не хотят видеть меня в качестве главы правительства – голосуйте за него".