Биби: Кто не хочет меня премьером – голосуйте за Либермана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал интервью газете Исраэль Ха Йом.
Среди прочего, Нетаниягу прокомментировал свое заявление об аннексии Иорданской долины и нападки против него со стороны лидера НДИ Авигдора Либермана.
Нетаниягу сказал: "Заявление об аннексии Иорданской долины было сделано с ведома правительства Соединенных Штатов. И даже если в этом случае речь идет не о "зеленом свете", это, как минимум – "желтый свет", и ни в коем случае не "красный свет".
Нетаниягу также сказал: "Либерман хочет меня свергнуть. Те, кто не хотят видеть меня в качестве главы правительства – голосуйте за него".