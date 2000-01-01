12.09 09:05 MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу потерял главный стратегический актив

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Лидер партии "Наш Дом Израиль" выступил на конференции газеты Маарив.Либерман обрушился с безжалостной критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявив, что его последние заявления по Ирану и аннексии Иорданской долины служат краткосрочным интересам главы правительства, но наносят ущерб Израилю в долгосрочной перспективе.Либерман обвинил Нетаниягу в “капитуляции перед террором, капитуляции перед ультра-ортодоксами, капитуляции перед бюджетным дефицитом”.Либерман следующим образом прокомментировал внезапную отставку советника по национальной безопасности США Джона Болтона: “Предположительно, величайшим стратегическим активом Нетаниягу была его координация с США по иранскому вопросу. Его пропагандистская кампания основана на фотографиях с Трампом. Удаление Болтона из Белого дома означает только одно: прекращение всякой координации между Нетаниягу и Белым домом по иранской ядерной программе”.Лидер НДИ подчеркнул: “Для Государства Израиль это – очень большая проблема. Она ставит нас перед очень сложными вызовами”.Ранее Либерман дал интервью газете Едиот Ахронот. Он утверждает, что уже к пятнице выяснится, что Биньямин Нетаниягу сумеет получить на выборах 61-62 мандата и сформировать “узкое правительство” с Оцма Йехудит.Либерман сказал: “Картина ясна, и она нас очень беспокоит. Согласно нашему сценарию, ультра-ортодоксальный и мессианский блок получат 61-62 мандата. Если в прошлый раз Нетаниягу не хватило одного мандата, то сейчас, без всякого сомнения, он его получит. У него будет, по меньшей мере, 61-62 мандата, и с ними он сформирует свое правительство галахи”.Либерман добавил, что он готовится к следующим выборам, которые состоятся через год-полтора после нынешних – после того, как “правительство галахи” рухнет.Лидер НДИ Авигдор Либерман заявил, что “только явка на выборах выше 70% в Гуш-Дане предотвратит правительство галахи”. Либерман утверждает, что последняя надежда Израиля – это места концентрации новых репатриантов в Тель-Авиве, Гуш-Дане и Ха-Шарон.Либерман заявил: “Явка на выборах должна быть по крайней мере 70%. Если нет 70% в Гуш-Дане и Ха-Шарон, то Нетаниягу точно сформирует следующее правительство. Кахоль Лаван присоединится к экстремистскому правительству Нетаниягу. Это будет наихудшим правительством с момента основания государства. Правительство на грани безумия”.Либерман, однако, полагает, что судьба выборов уже решена. Он сказал: "По моей оценке, в этот раз из-за даты проведения выборов, отчаяния и самых разных причин уровень явки на выборах будет низким. Такова картина. То, что более всего меня беспокоит – в Израиле создадут нетто-правительство галахи. Оно не протянет слишком долго. Снова будут выборы. На деле мы уже начали подготовку к следующей великой битве, битве которая произойдет через полтора года”.