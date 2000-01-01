12.09 07:39 MIGnews.com

"Страны Персидского залива дают Израилю право на агрессию"

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Террористическая организация "Хизбалла" в среду, 11 сентября, обвинила страны Персидского залива в предвыборном обещании премьер-министра Биньямина Нетаниягу применить суверенитет к долине реки Иордан в случае победы на выборах на следующей неделе.Ливанская группировка заявила, что шаги в направлении установления более тесных связей между Персидским заливом и Израилем поощряют Нетаниягу действовать против палестинцев. "Меры по нормализации отношений и попытки Персидского залива наладить союзы с врагом предоставили возможность для захвата большего количества арабских земель", – говорится в заявлении Хизбаллы, цитируемом AFP. Страны Персидского залива резко осудили обещание Нетаниягу.Тем не менее, Хизбалла утверждает, что недавние контакты между Израилем и некоторыми союзными США и богатыми нефтью государствами побудили Нетаниягу занять более агрессивную позицию. Группировка обвинила страны Персидского залива в "предоставлении (Израилю) права на агрессию против арабского народа Ливана и Палестины".В последние годы появлялось много сообщений о сотрудничестве между Израилем и Саудовской Аравией, но большинство из них исходили из Ирана, который утверждал, что израильтяне и саудиты объединились, чтобы "саботировать его ядерную программу".Официальные лица Саудовской Аравии неоднократно отрицали любые контакты с Израилем и настаивали на том, что Израиль должен добиться прогресса в мирных переговорах с палестинскими арабами, прежде чем он сможет наладить связи с Королевством.