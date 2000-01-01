12.09 07:16 MIGnews.com

Аббас встретился с семьей пропавшего израильтянина

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Председатель Палестинской администрации (ПА) Махмуд Аббас встретился в среду, 11 сентября, в своем кабинете в Рамалле с членами семьи гражданина Израиля Аверы Менгисту, который пропал без вести в Газе и, как полагают, удерживается ХАМАСом.Kan 11 News сообщил, что на встрече присутствовали отец и брат Менгисту, а также бывший член парламента Шломо Молла и Кес Авиху Азария, выдающийся духовный лидер в эфиопской общине. Арабские источники утверждают, что Аббас сказал семье, что сделает все возможное, чтобы добиться освобождения Аверы.Менгисту, будучи психически нестабильным, в конце 2014 года пересек границу с Газой, и с тех пор о нем никто не слышал. Считается, что его удерживает ХАМАС. Организация признала, что Менгисту находился в Газе, но не подтвердила, что удерживает его."Председатель ПА выразил сочувствие боли семьи, а также боли семей палестинских заключенных и пропавших без вести лиц", – сообщает Kan 11 News со ссылкой на источники в ПА. Брат Аверы Илан Менгисту, присутствовавший на собрании, сказал в интервью радио «Решет Бет» в среду вечером, что встреча была очень теплой."Аббас проявил большую эмпатию. Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы человек, пересекающий границу, удерживался таким образом. Он понимает боль семьи", – добавил Илан Менгисту. Израильская сторона сообщила, что участники обратились к председателю ПА за помощью в освобождении Менгисту.