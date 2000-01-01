Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Аббас встретился с семье пропавшего израильтянина | Фото:12.09 07:16   MIGnews.com

Аббас встретился с семьей пропавшего израильтянина

Председатель Палестинской администрации (ПА) Махмуд Аббас встретился в среду, 11 сентября, в своем кабинете в Рамалле с членами семьи гражданина Израиля Аверы Менгисту, который пропал без вести в Газе и, как полагают, удерживается ХАМАСом.

Kan 11 News сообщил, что на встрече присутствовали отец и брат Менгисту, а также бывший член парламента Шломо Молла и Кес Авиху Азария, выдающийся духовный лидер в эфиопской общине. Арабские источники утверждают, что Аббас сказал семье, что сделает все возможное, чтобы добиться освобождения Аверы.

Менгисту, будучи психически нестабильным, в конце 2014 года пересек границу с Газой, и с тех пор о нем никто не слышал. Считается, что его удерживает ХАМАС. Организация признала, что Менгисту находился в Газе, но не подтвердила, что удерживает его.

"Председатель ПА выразил сочувствие боли семьи, а также боли семей палестинских заключенных и пропавших без вести лиц", – сообщает Kan 11 News со ссылкой на источники в ПА. Брат Аверы Илан Менгисту, присутствовавший на собрании, сказал в интервью радио «Решет Бет» в среду вечером, что встреча была очень теплой.

"Аббас проявил большую эмпатию. Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы человек, пересекающий границу, удерживался таким образом. Он понимает боль семьи", – добавил Илан Менгисту. Израильская сторона сообщила, что участники обратились к председателю ПА за помощью в освобождении Менгисту.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:42
Катастрофа на территории СССР- в программе Яд Вашема
17:43
США поддерживают стабильность в Ливане
17:12
Жесткий Brexit: голод, беспорядки и дефицит
16:44
Трамп обдумывает предложение Франции о кредите для Ирана
16:40
Что выбрать: сильный Израиль или левоарабское государство?
16:12
Израиль опроверг слухи о слежке за администрацией США
14:34
Ликуд получит 36 мандатов
14:04
Ливанский бизнесмен пропал с рейса в Бейрут из Эфиопии
13:21
Билан занялся добрым делом после пьяного скандала
12:43
Нетаниягу вылетел в Сочи: "это очень важный визит"
12:15
"Лидер ISIS болен и истощен"
12:07
Нетаниягу: переворот в международном общественном мнении
11:37
Биби: Кто не хочет меня премьером – голосуйте за Либермана
11:25
Facebook заблокировал чат-бот Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus