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Израиль опроверг слухи о слежке за администрацией США 12.09 16:12   MIGnews.com

Израиль опроверг слухи о слежке за администрацией США

Ранее сегодня сообщалось, что администрация США подозревает Израиль в размещении прослушивающих устройств у Белого дома.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу ответила на это заявление, назвав его "вопиющей ложью". В канцелярии опровергают информацию о размещении каких-либо устройств наблюдения.

"Вопиющая ложь. Существует давняя договоренность и директива израильского правительства не участвовать в каких-либо разведывательных операциях в США. Эта директива соблюдается строго без исключения", – говорится в заявлении канцелярии Нетаниягу.


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