Израиль опроверг слухи о слежке за администрацией США
Ранее сегодня сообщалось, что администрация США подозревает Израиль в размещении прослушивающих устройств у Белого дома.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу ответила на это заявление, назвав его "вопиющей ложью". В канцелярии опровергают информацию о размещении каких-либо устройств наблюдения.
"Вопиющая ложь. Существует давняя договоренность и директива израильского правительства не участвовать в каких-либо разведывательных операциях в США. Эта директива соблюдается строго без исключения", – говорится в заявлении канцелярии Нетаниягу.