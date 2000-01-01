12.09 17:12 MIGnews.com

Жесткий Brexit: голод, беспорядки и дефицит

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Потенциальное решение правительства Великобритании по выходу из состава Европейского Союза без соответствующего договора может обернутся для страны катастрофическими последствиями.Такое предупреждение содержится в подготовительных документах так называемой "операции Овсянка" – плана британского Минфина по урегулированию гражданских волнений в случае жесткого варианта выхода страны из ЕС, передает The Independent."Вполне вероятен существенный рост цен на электроэнергию. Всю страну охватят протесты, которые отвлекут на себя большую часть силовиков. Прогнозируются также общественные беспорядки и рост напряжения в обществе. Кроме того, любой рост цен на продукты питания и топливо будет непропорционально отражаться на населении с низким доходом", – сказано в документе.Правительство считает, что описанный сценарий, который уже несколько раз редактировался – это самый разумный план действий на случай жесткого Brexit.В документе, датированном вторым августа, отмечается, что первый день после запланированного на 31 октября выхода из ЕС попадает на пятницу, да еще и выпадает на осенние каникулы в школах. Эти обстоятельства также не добавляют британскому правительству оптимизма.Кроме того, предполагается, что, несмотря на заблаговременно созданную таможенную и пограничную инфраструктуру, в первые дни после Brexit могут возникнуть значительные проблемы с пересечением границы, а также импортом и экспортом товаров через границу с Францией."Неготовность трейдеров к прохождению французской таможни в сочетании с ограниченностью складских помещений в местных портах и отсутствием нужного количества грузовиков может снизить торговый поток на 40-60% всего за один день. В худшем случае такая ситуация может сохранятся около трех месяцев, прежде чем показатели вернутся к прежним значениям за счет подготовки нужного числа трейдеров. Однако последствия будут ощущаться на протяжении значительно большего периода времени", – считают в правительстве Великобритании.Это повлечет за собой и проблемы с едой. Чиновники прогнозируют уменьшение запасов ряда скоропортящейся продуктов, а также ингредиентов, что приведет к их дефициту. Согласно разработанному плану, это не повлечет за собой нехватку продовольствия, однако существенно сократит его разнообразие и доступность, что, в свою очередь, отразится на незащищенных слоях населения.