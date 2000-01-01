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Аелет Шакед обещает ввести иммиграционные трибуналы 12.09 15:24   MIGnews.com

Аелет Шакед обещает ввести иммиграционные трибуналы

Партия Ямина, которую возглавляет экс-министр юстиции Аелет Шакед, планирует опубликовать соглашение с избирателями, в котором обязуется внести в закон о въезде в Израиль поправки, которые сделают невозможной легализацию нелегалов, а также трудовых эмигрантов, не имеющих необходимой визы, пишет газета Гаарец.

Израиль практически не представляет убежищ беженцам, и тысячи нелегальных мигрантов из Эритреи и Судана живут  на основании временных, постоянно возобновляемых виз. Статус мигрантов основывается на решениях Кабинета, управления народонаселения и иммиграции, и, в некоторых случаях, судов.

Соответствующие изменения законодательства призваны ужесточить правила получения статуса резидента в Израиле и, одновременно, сделать саму возможность обращения в соответствующие инстанции более затруднительной.

Предусматривается, что лицам, ищущим убежища в Израиле, в исключительных случаях такую возможность оставят. Каждое отдельное решение должен будет одобрить министр внутренних дел и еще один член правительства, специально назначенный премьер-министром.

Такая процедура автоматически вычеркивает из списка претендентов всех нелегалов, а также трудовых мигрантов, чья виза не позволяет им заводить в Израиле детей. Кроме того, планируется создать и финансировать спецшколы для детей мигрантов, ожидающих депортации. Преподавать в них будут на английском языке, а также родных языках детей.

Кроме всего прочего, предусмотрено создание специального иммиграционного трибунала, в чью исключительную юрисдикцию передадут все соответствующие дела без права апелляции в обычных судах. Оспорить решение трибунала можно будет лишь в Высоком суде.

Экономическая часть плана подразумевает ужесточение ответственности работодателей, трудоустраивающих нелегалов, за неисполнение и злоупотребление законами, в частности требующими удерживать 20% зарплаты просителей убежища до их легализации либо выезда из страны.

К слову, положения этого закона планируют расширить таким образом, чтобы под него попадали и другие работающие нелегалы. А налоги, собранные таким образом, будут направлены на финансирование работы соответствующих органов, а также депортацию нелегалов из страны.

Кроме того, Ямина обязуется, что правительство не будет подписывать с Верховной комиссией ООН по делам беженцев соглашений, которые бы предусматривали принудительное предоставление убежища нелегалам.

Шакед также обещает в “соглашении  с избирателями” осуществить ранее принятые правительством решения о развитии районов южного Тель-Авива. Среди прочего, Шакед обязуется выделить 20 миллионов шекелей на строительство в Тель-Авиве новой клиники для израильтян.

Шакед обещает “предоставить на рассмотрение Кнессета новое иммиграционное законодательство в течение года с момента формирования правительства”.


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