12.09 12:43 MIGnews.com

Нетаниягу вылетел в Сочи: "это очень важный визит"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поговорил с журналистами перед своим отъездом в российский город Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу."Это очень важный план в настоящее время. Мы работаем над несколькими направлениями, чтобы обеспечить безопасность Израиля от попыток Ирана и его метастазов напасть на нас с сирийской арены. Это ключевая арена, и для нас важно сохранить свободу действий ЦАХАЛа против иранской "Хизбаллы" и других целей. Мы согласны с общей целью, которая еще далеко не достигнута, – вывод всех иранских сил из Сирии", – сказал Нетаниягу."Я не прекращаю заниматься вопросами безопасности Израиля из-за выборов, и Иран не прекращает попыток причинить нам вред. Я внимательно отношусь к потребностям Израиля в безопасности и в период выборов".Он также высказался по поводу американской политики против Ирана. "Президент Трамп наложил жесткие санкции на Иран два дня назад. Если США и президент захотят изменить свою политику, я уверен, что они сделают это под той же политикой давления и различными требованиями к Ирану. Я передал все необходимые сообщения по вопросу прямо президенту Трампу и его советникам".Он сказал, что нет ничего удивительного в осуждении Россией его заявления о суверенитете над долиной реки Иордан: "Как вы думаете, что они скажут? Мы получили осуждение от арабских стран, но "цунами" осуждений не было"."Американцы заявили, что план, представленный премьер-министром по суверенитету, не противоречит "сделке века" президента Трампа. Это невероятное утверждение. Я прокладываю путь к реализации наших границ безопасности, и это исторический поворот", – сказал он.Нетаниягу добавил, что ситуация с безопасностью в Газе скоро потребует решения. "ХАМАС хотел бы править этим районом, но он не осуществляет свою власть в качестве суверена. Если они этого не сделают, то у них не останется иного выбора, кроме как вступить в широкую военную кампанию. Возможно, будут предшествовать военные шаги, но если требуется широкая кампания, Армия обороны Израиля готовит планы и отреагирует. ХАМАС понимает эти вещи. Я не легко иду на войну. Я думаю о наших солдатах и ​​наших гражданах".Премьер-министр также затронул политическую ситуацию. "Что касается Смотрича и Шакеда, не имеет значения, входит ли Орит Струк в Кнессет или нет. Даже если они потеряют несколько мест, они все равно преодолеют избирательный барьер. Но если Ликуд получит меньше, чем Ганц и Лапид, мы потеряем выборы".