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Нетаниягу: переворот в международном общественном мнении 12.09 12:07   MIGnews.com

Нетаниягу: переворот в международном общественном мнении

Накануне вылета в Сочи на встречу с президентом Владимиром Путиным премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал большое интервью Решет Бет.

Нетаниягу говорил о необходимости военной операции в Газе, но указал на то, что ее следует подготовить надлежащим образом.

Нетаниягу сказал: “Беннет и Шакед могут писать твиты сколько хотят, но нам необходимо подготовить международное общественное мнение. В первую очередь я был вынужден иметь дело с тем тяжелым давлением, которое исходило от прежней американской администрации”.

Нетаниягу указал на то, что в последнее время произошел “исторический поворот” в израильском и международном дискурсе: от требований ухода с территорий до распространения израильского суверенитета на них.

Нетаниягу также заявил, что не имеет отношения к сообщению автоматической рассылки с его страницы, которое получили 1,3 миллиона подписчиков. В сообщении говорилось, что “арабы хотят нас всех уничтожить”.

Нетаниягу заявил, что не имеет к отношения к данному случаю, и за “ошибкой” стоял “мелкий работник”. Нетаниягу сказал: “Это же сразу поправили. Ошибка кого-то из членов штаба. Думайте логично. Я – серьезный человек. Если бы я такое сказал, стал бы я это отрицать? У меня есть друзья в арабских странах. Я уважаю всех. Что это за глупости? Работник штаба допустил какую-то глупость”.

На вопрос о том, признает ли он результаты выборов, Нетаниягу ответил: “Боже мой, откуда такие вопросы? Я, демократ, не признаю выборов? Это правда, что есть подлоги, поэтому мы и предлагали новые законы. Тот, кто угрожает выйти на улицы после выборов – это Барак, тот, кто осадил юридического советника правительства, и все левые. Я говорю, что в конечном итоге я уважаю результаты выборов, мы справимся со всеми фальсификациями в случае если народ массово выйдет на выборы”.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также прокомментировал последние обстрелы палестинскими террористами приграничных городов на юге Израиля.

Нетаниягу заявил: “Возможно, что у нас нет выбора, и придется свергать систему правления ХАМАСа”.

Нетаниягу добавил: “Вероятно. у нас нет выбора и придется пойти на масштабную операцию. Такая операция будет, но я не отдам приказа о ней на минуту раньше, чем мы будем полностью готовы. Я не работаю в соответствии с приказами авторов твитов”.

Ночью в среду истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических точек в военном комплексе, принадлежащем террористической организации ХАМАС в северной части Газы. Это нападение было совершено в ответ на ракетный обстрел из Газы израильской территории, который случился раньше вечером.

"ЦАХАЛ будет продолжать пресекать попытки нанести вред израильскому гражданскому населению и считает, что террористическая организация ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в Газе и за ее пределами", – сказали в представительстве пресс-службы армии.


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