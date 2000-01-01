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Facebook заблокировал чат-бот Нетаниягу | Фото:12.09 11:25   MIGnews.com

Facebook заблокировал чат-бот Нетаниягу

Facebook в четверг, 12 сентября, объявил, что приостанавливает работу чат-бота, управляемого официальной страницей премьер-министра Биньямина Нетаниягу за нарушение политики платформы о недопустимости разжигания ненависти. Решение поступило после фразы, распространенной ботом, о том, что арабские израильские политики "хотят уничтожить нас всех".

Представитель Facebook сказал, что бот был заблокирован на 24 часа, однако дальше будут приняты меры против любых возможных будущих нарушений политики компании. "После тщательного изучения бот-активности кампании "Ликуд" мы обнаружили нарушение наших правил о политике ненавистнических высказываний. Мы также обнаружили, что бот злоупотреблял платформой в течение периода времени, разрешенного для предвыборной кампании. В результате мы временно приостановили работу бота на 24 часа. Если будут какие-либо дополнительные нарушения, мы будем продолжать предпринимать соответствующие действия".

Глава партии РААМ Айман Уда, который жаловался в Facebook на бота, поприветствовал этот шаг. "Вчера мы обратились непосредственно в Facebook и потребовали, чтобы они прекратили предоставлять платформу для опасного подстрекательства Нетаниягу, и сегодня мы видим результаты. Мы победили в законопроекте о камерах, и в этом вопросе", – сказал он.

Блокировка произошла после того, как в интернет-кампании "Ликуда" появились призывы к избирателям помешать формированию левого правительства.

"Премьер-министр Нетаниягу не видел этих вещей, не одобрял их, не соглашался с ними и выступает против них, – говорится в заявлении Ликуда. – Когда контент был доведен до его сведения, он попросил немедленно удалить его".

Нетаниягу в своем радиоинтервью в четверг вновь заявил, что это было ошибкой сотрудника кампании, подчеркнув: "У меня есть друзья в арабских странах и я уважаю всех людей". В ответ на рассылку чат-бота Уда назвал в среду премьер-министра "психопатом" и пожаловался в Facebook.


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