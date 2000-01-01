Израиль завербовал высокопоставленного арабского чиновника

The Times of Israel сообщает, что, по данным израильских сил обороны, на Еврейское Государство работает шпион, находящийся на очень высоком посту в арабском государстве. В каком именно не говорится.
Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила газета Yedioth Ahronoth. Согласно докладу, источник высокого уровня в неназванной арабской стране по прозвищу "Торпедо" работает на, как он считает, "невоенный орган". Он был завербован в результате проведения сложной операции пять лет назад и продолжает по сей день неосознанно предоставлять Израилю чрезвычайно важную информацию.
В докладе приводятся ссылки на сотрудников подразделения 504 израильской военной разведки, в котором работают агенты за пределами Израиля. Информация была опубликована по инициативе подразделения. "Мы всегда нацелены на высшие цели, работаем с источниками с высокой разведывательной ценностью, находящиеся на очень важных должностях", – сказал командир, ответственный за дело.
"Это неизбежно увеличивает уровень трудностей, потому что тот, кто достиг такого высокого положения, уже старше, опытнее и подозрительнее", – добавил полковник по имени Айин. В отчете подробно рассказывалось о том, как был установлен первоначальный контакт с должностным лицом.
Во-первых, было изучено все его окружение, возможности посещения ним других стран и как часто, его жизненная ситуация, и чувствует ли он себя "ущемленным", хочет ли зарабатывать больше, например в частном секторе. В этом случае было принято экстраординарное решение скрытно завербовать "Торпедо", чтобы он об этом не подозревал.
"Как гражданское лицо, вы не запугиваете цель, – сказал руководитель Торпедо. – Вы входите в то, что называется его "областью отрицания", то, что ему, вероятно, не разрешено делать, но это не такая крайность, как работа на Израиль. Для него это не красная линия".
"Во время сбора информации о "Торпедо" я обнаружил, что у него есть знакомый, дальний родственник, который живет за границей и ранее имел связь с определенной областью, – рассказывает агент. – Я связался с этим знакомым в Интернете и начал расспрашивать его по темам, по которым он является экспертом. Он был счастлив сотрудничать."
Агент не упоминал Торпедо во время своих разговоров, и ждал, пока его знакомый, сам не назовет его имя. "Он рассказал мне о родственнике – старшем должностном лице в этой стране. Он объяснил, что благодаря своему положению он близок ко многим чиновникам, имеет хорошие связи".
"Я сказал ему, что подумаю об идеях, возникших во время нашей переписки, и что я вернусь с ответом. Моей целью было создать впечатление, что я не жажду, не спешу. Я хочу создать неизвестность, чтобы он каждый день хотел проверять свою электронную почту и ждать моего ответа".
Полная история будет включать подробности о следующих этапах, когда был установлен контакт, с подробностями о колебаниях Торпедо и успехах израильских военных в использовании его возможностей, что продолжается по сей день.