12.09 19:26 MIGnews.com

В Иране задержали австралийских блогеров-путешественников

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В Иране задержаны супруги-австралийцы в ходе последних арестов иностранцев в стране. В четверг, 12 сентября, их семьи направили петицию, требуя освобождения своих родственников.Блогер-путешественник Джоли Кинг, гражданка Австралии и Великобритании, и ее австралийский бойфренд Марк Фиркин, были арестованы 10 недель назад за то, что якобы управляли дроном без лицензии. Родственники Кинг и Фиркина обратились с просьбой об их освобождении после того, как это задержание получило широкую огласку. "Наши семьи надеются, что Марк и Джоли будут в безопасности как можно скорее", – говорится в сообщении, полученном Sky News.Семья добавила, что не будет давать дополнительных комментариев.В прошлом году иранскими властями также была задержана британско-австралийская ученая. Британская газета The Times сообщила, что женщина была приговорена к 10 годам тюремного заключения и содержится в одиночном заключении. До сих пор ничего не известно об обвинениях, выдвинутых против нее.Трое арестованных содержатся в печально известной в Тегеране тюрьме Эвин. По сообщению The Times, иранские власти заявили Кинг, что ее удерживают в рамках плана по содействию обмену заключенными с Австралией.Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность по поводу количества британцев с двойным гражданством, задержанных в Иране, и условий их содержания. Австралия призвала своих граждан избегать поездок в Иран.