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Партия зеленых разбирается с заявлением Шахрара Али 12.08 10:17   MIGnews.com

Лидер зеленых сравнил операцию в Газе с Холокостом

В Партии зеленых Англии и Уэльса (Green Party of England and Wales) сообщили, что предпринимаются шаги после появления видео, в котором замглавы партии Шахрар Али сравнил военную операцию Израиля в Газе с Холокостом.

В заявлении во время митинга в 2009 году Шахрар сказал, что тогдашний премьер Эхуд Ольмерт предстанет перед трибуналом по военным преступлениям и призвал к бойкоту Израиля.

Выступление состоялось во время операции "Литой свинец" в начале 2009 года, трехнедельное наступление Израиля с целью остановки непрерывного ракетного обстрела из Газы, пишет TimesOfIsrael.

Во время боевых действий погибло более 1000 палестинцев, многие были членами террористических групп. Девять израильтян были убиты, в том числе шесть солдат.

Представитель партии на минувшей неделе рассказал, что фракция рассматривала этот вопрос, и поддерживает кампанию против антисемитизма, расизма и исламофобии.


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