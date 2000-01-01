Лидер зеленых сравнил операцию в Газе с Холокостом
В Партии зеленых Англии и Уэльса (Green Party of England and Wales) сообщили, что предпринимаются шаги после появления видео, в котором замглавы партии Шахрар Али сравнил военную операцию Израиля в Газе с Холокостом.
В заявлении во время митинга в 2009 году Шахрар сказал, что тогдашний премьер Эхуд Ольмерт предстанет перед трибуналом по военным преступлениям и призвал к бойкоту Израиля.
Выступление состоялось во время операции "Литой свинец" в начале 2009 года, трехнедельное наступление Израиля с целью остановки непрерывного ракетного обстрела из Газы, пишет TimesOfIsrael.
Во время боевых действий погибло более 1000 палестинцев, многие были членами террористических групп. Девять израильтян были убиты, в том числе шесть солдат.
Представитель партии на минувшей неделе рассказал, что фракция рассматривала этот вопрос, и поддерживает кампанию против антисемитизма, расизма и исламофобии.