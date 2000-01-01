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Нетаниягу о палестинских флагах в Тель-Авиве 12.08 07:25   MIGnews.com

Нетаниягу о палестинских флагах в Тель-Авиве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал появление палестинских флагов на демонстрации против национального закона в Тель-Авиве.

Нетаниягу, публикуя запись с демонстрации, на которой видны флаги написал: “Не существует лучшего подтверждения необходимости принятия национального закона”.



В демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек. На прошлой неделе многотысячные протесты против принятия национального закона организовала в Тель-Авиве друзская община.

Нетаниягу назвал протесты “абсурдом”: “Они призывают нас изменить флаг и гимн во имя “равенства”. Но это что-то, что подрывает само наше существование. И потому атаки со стороны левацких кругов, именующих себя сионистами абсурдны и демонстрируют, насколько глубоко упали левые”.

Депутат Кнессета от Ликуда Цахи Ханегби заявил: “Все те, кто размахивает палестинскими флагами в центре Тель-Авива только способствуют победе национального закона и укрепляют нашу уверенность в том, что из закона нельзя убрать и запятую”.


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