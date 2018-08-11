12.08 07:10 MIGnews.com

Флаги Палестины на площади Рабина

ההפגנה נגד חוק הלאום בהובלת הנהגת הציבור הערבי: אלפי משתתפים מתכנסים ברחבת מוזיאון תל אביב, לקראת העצרת המרכזית @NeriaKraus pic.twitter.com/bq38Oj62r4 — חדשות עשר (@news10) August 11, 2018

מפגינים בת"א עם דגלי פלסטין:בנשמה ובדם נקריב את עצמנו למען פלסטין. متظاهرون في تل ابيب يرفعون اعلام فلسطين ويرددون:بالروح بالدم نفديك يا فلسطين pic.twitter.com/A1kMvVLV9p — sami abed alhamed سامي عبد الحميد (@samiaah10) August 11, 2018

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Комментарии

Тысячи леваков и арабов прибыли вечером 11 августа на площадь Рабина в Тель-Авиве для того, чтобы принять участие в демонстрации против “национального закона”.Протест был организован Высшим Комитетом Мониторинга Израиля.Тысячи леваков и арабов прибыли вечером 11 августа на площадь Рабина в Тель-Авиве для того, чтобы принять участие в демонстрации против “национального закона”.Протест был организован Высшим Комитетом Мониторинга Израиля.Участники демонстрации прошли от площади Рабина к Музею Тель-Авива, многие из них размахивали флагами Палестинской автономии. Также были слышны выкрики “Фалыстын!”Инициатор акции, глава фракции Объединенный Арабский Список в Кнессете Айман Уда заявил: “Сегодня мы ясно заявляем: В состав демократической страны должны быть включены все ее граждане. Нет более морального заявление, чем признание национального закона апартеидом, и нет более правильного ответа правительству подстрекателей, чем выход десятков тысяч протестующих на улицы”.Министр науки Офир Акунис (Ликуд), в свою очередь прокомментировал: “Если у кого-то еще и были сомнения в том, почему национальный закон является критически важным, сегодняшние картины в Тель-Авиве стали самым ясным доказательством того, что закон нужен Израилю. Те, кто выступает против закона, подрывают еврейский характер государства, выступают против бело-голубого флага и гимна Ха-Тиква. Национальный закон - один из самых важных законов, принятых за последние годы””.Участники демонстрации прошли от площади Рабина к Музею Тель-Авива, многие из них размахивали флагами Палестинской автономии. Также были слышны выкрики “Фалыстын!”Инициатор акции, глава фракции Объединенный Арабский Список в Кнессете Айман Уда заявил: “Сегодня мы ясно заявляем: В состав демократической страны должны быть включены все ее граждане. Нет более морального заявление, чем признание национального закона апартеидом, и нет более правильного ответа правительству подстрекателей, чем выход десятков тысяч протестующих на улицы”.Министр науки Офир Акунис (Ликуд), в свою очередь прокомментировал: “Если у кого-то еще и были сомнения в том, почему национальный закон является критически важным, сегодняшние картины в Тель-Авиве стали самым ясным доказательством того, что закон нужен Израилю. Те, кто выступает против закона, подрывают еврейский характер государства, выступают против бело-голубого флага и гимна Ха-Тиква. Национальный закон - один из самых важных законов, принятых за последние годы””.