Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Флаги Палестины на площади Рабина 12.08 07:10   MIGnews.com

Флаги Палестины на площади Рабина

Тысячи леваков и арабов прибыли вечером 11 августа на площадь Рабина в Тель-Авиве для того, чтобы принять участие в демонстрации против “национального закона”.

Протест был организован Высшим Комитетом Мониторинга Израиля.

Тысячи леваков и арабов прибыли вечером 11 августа на площадь Рабина в Тель-Авиве для того, чтобы принять участие в демонстрации против “национального закона”.

Протест был организован Высшим Комитетом Мониторинга Израиля.

Участники демонстрации прошли от площади Рабина к Музею Тель-Авива, многие из них размахивали флагами Палестинской автономии. Также были слышны выкрики “Фалыстын!”









Инициатор акции, глава фракции Объединенный Арабский Список в Кнессете Айман Уда заявил: “Сегодня мы ясно заявляем: В состав демократической страны должны быть включены все ее граждане. Нет более морального заявление, чем признание национального закона апартеидом, и нет более правильного ответа правительству подстрекателей, чем выход десятков тысяч протестующих на улицы”.

Министр науки Офир Акунис (Ликуд), в свою очередь прокомментировал: “Если у кого-то еще и были сомнения в том, почему национальный закон является критически важным, сегодняшние картины в Тель-Авиве стали самым ясным доказательством того, что закон нужен Израилю. Те, кто выступает против закона, подрывают еврейский характер государства, выступают против бело-голубого флага и гимна Ха-Тиква. Национальный закон - один из самых важных законов, принятых за последние годы””.

Участники демонстрации прошли от площади Рабина к Музею Тель-Авива, многие из них размахивали флагами Палестинской автономии. Также были слышны выкрики “Фалыстын!”

Инициатор акции, глава фракции Объединенный Арабский Список в Кнессете Айман Уда заявил: “Сегодня мы ясно заявляем: В состав демократической страны должны быть включены все ее граждане. Нет более морального заявление, чем признание национального закона апартеидом, и нет более правильного ответа правительству подстрекателей, чем выход десятков тысяч протестующих на улицы”.

Министр науки Офир Акунис (Ликуд), в свою очередь прокомментировал: “Если у кого-то еще и были сомнения в том, почему национальный закон является критически важным, сегодняшние картины в Тель-Авиве стали самым ясным доказательством того, что закон нужен Израилю. Те, кто выступает против закона, подрывают еврейский характер государства, выступают против бело-голубого флага и гимна Ха-Тиква. Национальный закон - один из самых важных законов, принятых за последние годы””.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:10
Корбин возложил цветы на могилу убийц израильских атлетов
08:47
Ралли в Тель-Авиве: "духом и кровью отвоюем Палестину"  
08:32
Сирийцы "перехватили" израильский самолет
08:17
ХАМАС арестовал салафитов обстрелявших Беэр-Шеву
08:05
"Израиль в огне": сирены Сдерота в Тель-Авиве  
07:35
"Убийство чести": в Негеве расстреляли женщину
07:25
Нетаниягу о палестинских флагах в Тель-Авиве
06:13
Нацистская символика в компьютерных играх возвращается
05:15
Принца Гарри назвали "чертовой легендой"
04:04
Немецкие фермеры сильно пострадали от засухи
03:10
Цианобактерии захватили Балтийское море  
02:24
Сериал "Звездные войны" станет самым дорогим шоу в истории
01:29
Власти Норвегии решили выдавать наркоманам бесплатный героин
00:28
Канадские ученые развеяли миф о вреде соли, доказав обратное
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus