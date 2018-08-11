Флаги Палестины на площади Рабина

Инициатор акции, глава фракции Объединенный Арабский Список в Кнессете Айман Уда заявил: “Сегодня мы ясно заявляем: В состав демократической страны должны быть включены все ее граждане. Нет более морального заявление, чем признание национального закона апартеидом, и нет более правильного ответа правительству подстрекателей, чем выход десятков тысяч протестующих на улицы”.
Министр науки Офир Акунис (Ликуд), в свою очередь прокомментировал: “Если у кого-то еще и были сомнения в том, почему национальный закон является критически важным, сегодняшние картины в Тель-Авиве стали самым ясным доказательством того, что закон нужен Израилю. Те, кто выступает против закона, подрывают еврейский характер государства, выступают против бело-голубого флага и гимна Ха-Тиква. Национальный закон - один из самых важных законов, принятых за последние годы””.
Участники демонстрации прошли от площади Рабина к Музею Тель-Авива, многие из них размахивали флагами Палестинской автономии. Также были слышны выкрики “Фалыстын!”
Инициатор акции, глава фракции Объединенный Арабский Список в Кнессете Айман Уда заявил: “Сегодня мы ясно заявляем: В состав демократической страны должны быть включены все ее граждане. Нет более морального заявление, чем признание национального закона апартеидом, и нет более правильного ответа правительству подстрекателей, чем выход десятков тысяч протестующих на улицы”.
Министр науки Офир Акунис (Ликуд), в свою очередь прокомментировал: “Если у кого-то еще и были сомнения в том, почему национальный закон является критически важным, сегодняшние картины в Тель-Авиве стали самым ясным доказательством того, что закон нужен Израилю. Те, кто выступает против закона, подрывают еврейский характер государства, выступают против бело-голубого флага и гимна Ха-Тиква. Национальный закон - один из самых важных законов, принятых за последние годы””.