12.08 14:07 MIGnews.com

Новый Израильский Фонд: будущее левых в союзе с арабами

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Исполниткельный директор Нового Израильского Фондаи член городского совета Тель-Авива Мики Гицин накануне арабской демонстрации против национального закона в Тель-Авиве опубликовал заявление, в котором призвал всех “левых” и “центристов” поддержать своим присутствием мероприятие.В заявлении говорится: “Все люди центра , все левые, которые из политических соображений не готовы выйти на демонстрацию сегодня вечером делают большую ошибку. Будущее израильских левых - в еврейско-арабском партнерстве. Ради этого мы должны нанести поражение расизму и страху. Это не просто, но этот тот путь, пойдя по которому мы победим”.После демонстрации Гицин отмел утверждения о том, что речь шла о выступлении арабских националистов: “Очень немногие принесли палестинские флаги. Большинство говорило о партнерстве. Я не думаю, что наш страх перед меньшинством должен задавать тон. Построение доверия - продолжительный процесс, и невозможно преуспеть поворачиваясь спиной каждый раз, когда ты с чем-то не согласен. Я согласен с позицией Высшего Комитета по Мониторингу, просившего не приносить никаких флагов, но я смотрю дальше чем флаги. Десятки тысяч арабов и евреев вышли вместе на демонстрацию за равенство. Это - долгий процесс. Но это - единственно возможный вариант”.