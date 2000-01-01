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В Венесуэле появится спецслужба по борьбе с терроризмом 12.08 14:20   MIGnews.com

В Венесуэле появится спецслужба по борьбе с терроризмом

В Венесуэле намерены создать спецслужбу для борьбы с терроризмом, который якобы осуществляет соседняя Колумбия по отношению к стране, рассказал президент Николас Мадуро.

Он обратился к Министерству обороны, чтобы создать дополнительную службу безопасности для защиты от колумбийского терроризма, передает Vtv.MIPPCI.gob.ve.

Мадуро утверждает, что экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отдал приказ осуществить покушение на него.


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