12.08 14:20 MIGnews.com
В Венесуэле появится спецслужба по борьбе с терроризмом
В Венесуэле намерены создать спецслужбу для борьбы с терроризмом, который якобы осуществляет соседняя Колумбия по отношению к стране, рассказал президент Николас Мадуро.
Он обратился к Министерству обороны, чтобы создать дополнительную службу безопасности для защиты от колумбийского терроризма, передает Vtv.MIPPCI.gob.ve
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Мадуро утверждает, что экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отдал приказ осуществить покушение на него
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