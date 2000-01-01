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12.08 12:13   MIGnews.com

Арабские протесты в Тель-Авиве: Мерец против Аводы

Функционеры партии Мерец выступили с резкой критикой в адрес своих товарищей по оппозиции, активистов Сионистского Лагеря, отказавшихся выйти на демонстрацию против национального закона, организованную арабами в Тель-Авиве.

Депутат Кнессета Михаль Розин, принявшая участие в мероприятии сообщила: “Вчера был настоящий тест на демократию. Нет ничего умного поддерживать и требовать равенства только с теми, кто поддерживает твои идеи. Трюк - быть за равенство и поддержать арабское меньшинство. Ливни была избрана главой оппозиции, но вчера она не была лидером оппозиции. Главное требование было о равенстве, точно также, как на друзской демонстрации неделю назад. Разделение и разъединение служат только Нетаниягу, и когда весь Сионистский Лагерь и люди, претендующие на роль лидеров оппозиции не выходя в поддержку равенства арабского меньшинства это подрывает демократию в Израиле”.

Бывший лидер Мерец Захава Гальон заявила: “Все те, кто сомневается, надо ли идти на эту демонстрацию, должны вспомнить, что премьер-министр Ицхак Рабин был убит потому, что машина подстрекательства на поддержку арабских граждан Израиля. Национальный закон - продолжение этого подстрекательства против арабских граждан Израиля. Подстрекательство всегда здесь, рядом с нами, и мы не можем позволить ему победить”.

Глава Шалом Ахшав, Шакед Мораг призвала своих поклонников: “В последние годы правые правительства работают над тем, чтобы сократить демократическое пространство, гражданское общество. Это - тест для гражданского общества”.


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