12.08 11:26 MIGnews.com

Кабинет скрыл решение о перемирии в Газе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Радио Галей ЦАХАЛ сообщило подробности бурного заседания военно-политического кабинета Израиля 10 августа.Вся дискуссия была посвящена тому, как добиться соглашения о прекращении огня с ХАМАСом.Представители ЦАХАЛа описали последствия масштабной операции в Газе и рекомендовали ее не начинать.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман представил программу оккупации и расчленения Газы, но она , по существу, не обсуждалась.Нафтали Беннет не принимал участия в заседании, поскольку находился за границей.Аелет Шакед потребовала разоружения Газы и подрыва мощи ХАМАСа, но ее не поддержали.В конце заседания было принято решение о прекращении огня - без того, чтобы объявлять об этом публично. После заседания были изданы соответствующие заявления канцелярией премьер-министра и министерством обороны.