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Кабинет решил скрыть решение о перемирии в Газе 12.08 11:26   MIGnews.com

Кабинет скрыл решение о перемирии в Газе

Радио Галей ЦАХАЛ сообщило подробности бурного заседания военно-политического кабинета Израиля 10 августа.

Вся дискуссия была посвящена тому, как добиться соглашения о прекращении огня с ХАМАСом.

Представители ЦАХАЛа описали последствия масштабной операции в Газе и рекомендовали ее не начинать.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман представил программу оккупации и расчленения Газы, но она , по существу, не обсуждалась.

Нафтали Беннет не принимал участия в заседании, поскольку находился за границей.

Аелет Шакед потребовала разоружения Газы и подрыва мощи ХАМАСа, но ее не поддержали.

В конце заседания было принято решение о прекращении огня - без того, чтобы объявлять об этом публично. После заседания были изданы соответствующие заявления канцелярией премьер-министра и министерством обороны.


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