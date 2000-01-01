Кабинет скрыл решение о перемирии в Газе

Радио Галей ЦАХАЛ сообщило подробности бурного заседания военно-политического кабинета Израиля 10 августа.
Вся дискуссия была посвящена тому, как добиться соглашения о прекращении огня с ХАМАСом.
Представители ЦАХАЛа описали последствия масштабной операции в Газе и рекомендовали ее не начинать.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман представил программу оккупации и расчленения Газы, но она , по существу, не обсуждалась.
Нафтали Беннет не принимал участия в заседании, поскольку находился за границей.
Аелет Шакед потребовала разоружения Газы и подрыва мощи ХАМАСа, но ее не поддержали.
В конце заседания было принято решение о прекращении огня - без того, чтобы объявлять об этом публично. После заседания были изданы соответствующие заявления канцелярией премьер-министра и министерством обороны.