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12.08 10:27   MIGnews.com

Барак, Габай и палестинские флаги в Тель-Авиве

Организаторы протестов против национального закона в Тель-Авиве просили участников не приносить с собой палестинские флаги, чтобы не оттолкнуть от демонстрации союзников из числа израильских левых.

Бывший депутат Кнессета и глава Высшего Комитета Мониторинга Арабских Граждан Израиля Мухаммед Бараке заявил: “Я просил публику не приносить палестинские флаги, но я не могу контролировать, что люди делают”. На сцене на площади Рабина Бараке провозгласил: “Это - флаг угнетенного палестинского народа, флаг который они пытаются стереть из истории посредством национального закона”.

Ави Габай, глава партии Авода, выступающей против закона, отказался участвовать в протестах арабов.

Эхуд Барак, бывший премьер-министр и бывший глава Аводы назвал акции с палестинскими флагами “большой ошибкой: “Это - бесплатная помощь тем, кто убивает ценности равенства , закрепленные Декларацией Независимости”.


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