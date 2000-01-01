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Сальвини решил защищать `естественную семью` 12.08 10:45   MIGnews.com

Сальвини решил защищать "естественную семью"

Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини приказал вернуть в официальные анкеты ведомства традиционные графы"отец" и "мать" вместо гендерно нейтральных "родитель 1" и "родитель 2".

Министр намерен использовать все свои полномочия с целью защиты "естественной семьи, основанной на союзе между мужчиной и женщиной". Понятия "родитель 1" и "родитель 2" появились в документах после того, как в стране начали регистрировать детей гомосексуальных пар.

В апреле 2018 года мэр Турина официально зарегистрировала ребенка, родителями которого по документам были две женщины. Этот случай стал первым в Италии. Ранее местные власти регистрировали приемных или биологических детей однополых пар только по решению суда, уточняет агентство, пишет Reuters.

В 2015 году Евросуд по правам человека постановил, что власти страны должны признать отношения между людьми одного пола.

2017 году Верховный Кассационный суд Италии впервые признал законный однополый брак, заключенный итальянцами за рубежом.


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