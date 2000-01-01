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Аргентина признала `Хизбаллу` террористической организацие 12.07 13:25   MIGnews.com

Аргентина признала Хизбаллу террористической организацией

Правительство Аргентины планирует признать ливанскую группировку "Хизболла" террористической организацией за ее роль в терактах против посольства Израиля и Еврейского общинного центра Амиа в Буэнос-Айресе, сообщает во вторник аргентинская газета La Nacion.

"Мы оцениваем разные возможности. Один из них – издать указ", – рассказали газете источники в Министерстве безопасности и подразделении финансовой разведки. Президент Маурисио Макри поручил обеим организациям найти "самое быстрое" решение для достижения цели включения поддерживаемой Ираном группировки в список террористических организаций.

"У нас нет большинства в парламенте, и принятие закона там займет слишком много времени", – пояснили газете высокопоставленные источники в аргентинском правительстве.

Ранее в июне представители США и Аргентины провели встречу, на которой обсудили противодействие террористической деятельности "Хизбаллы" в западном полушарии.


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