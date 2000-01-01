Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль заключил `неформальный мир` с враждебными странам 12.07 08:26   MIGnews.com

Израиль заключил "неформальный мир" с враждебными странами

В четверг, 11 июля, на обложке известного журнала "Time" появилось фото премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Он рассказал журналистам, что у Израиля имеется "неформальный мир" с арабскими странами на фоне общей иранской угрозы. Также стало известно, что Нетаниягу хочет быть премьер-министром с самым долгим сроком службы уже в конце этого месяца.




Нетаниягу сказал, что региональная агрессия Тегерана и продолжающиеся усилия по закреплению себя в Сирии и других горячих точках создали де-факто альянс, который помог имиджу Израиля в арабских столицах. В том числе в государствах, которые отказались иметь какие-либо официальные контакты с Израилем.

"Как только вы устраните идею ликвидации Израиля, вы сможете решить проблему [мира]", - сказал Нетаниягу Time. "Во многих отношениях арабские правительства вокруг нас уже сменились", - сказал он.

Он подчеркнул, что этот сдвиг стал возможным не из-за уступок Израиля, а потому, что Израиль зарекомендовал себя позитивным для региона и как сила, с которой нужно считаться. "Сильные выживают. Сильные и умные", - сказал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:09
Иран доказал МАГАТЭ, что он разорвал ядерную сделку
07:43
Air Canada: десятки раненных из-за турбулентности
06:16
Израильский стартап "вышел на тропу войны" с Илоном Маском
05:03
Почему вам стоит выключать Bluetooth на своих гаджетах
04:06
В японском парке мрут олени
03:04
Урсула фон дер Ляйен надеется, что Британия останется в ЕС
02:13
Иранские металлисты приговорены к 14 годам тюрьмы и плети
01:17
Заммэра Ашкелона рассказала о лжи "Ликуда"
01:15
Двойник Земли обнаружат в ближайшие годы
23:14
Секс победит болезнь Паркинсона?
22:07
Полицейских осудили за фото "оцепленного" шлепанца
21:47
Как убили командира ХАМАСа на границе
21:15
США и Китай: "конструктивные" телефонные переговоры
20:46
Ракета со спутником ОАЭ взорвалась на взлете
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus