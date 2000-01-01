12.07 08:26 MIGnews.com

Израиль заключил "неформальный мир" с враждебными странами

TIME's new cover: "Only the strong survive." How Israel's Benjamin Netanyahu is testing the limits of power https://t.co/wmtLUAulGr pic.twitter.com/JHp2NwbHGG — TIME (@TIME) 11 июля 2019 г.

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В четверг, 11 июля, на обложке известного журнала "Time" появилось фото премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Он рассказал журналистам, что у Израиля имеется "неформальный мир" с арабскими странами на фоне общей иранской угрозы. Также стало известно, что Нетаниягу хочет быть премьер-министром с самым долгим сроком службы уже в конце этого месяца.Нетаниягу сказал, что региональная агрессия Тегерана и продолжающиеся усилия по закреплению себя в Сирии и других горячих точках создали де-факто альянс, который помог имиджу Израиля в арабских столицах. В том числе в государствах, которые отказались иметь какие-либо официальные контакты с Израилем."Как только вы устраните идею ликвидации Израиля, вы сможете решить проблему [мира]", - сказал Нетаниягу Time. "Во многих отношениях арабские правительства вокруг нас уже сменились", - сказал он.Он подчеркнул, что этот сдвиг стал возможным не из-за уступок Израиля, а потому, что Израиль зарекомендовал себя позитивным для региона и как сила, с которой нужно считаться. "Сильные выживают. Сильные и умные", - сказал он.