Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Зандберг стала номером 2 в партийном списке `Мерец` | Фото:12.07 17:43   MIGnews.com

Зандберг стала номером 2 в партийном списке "Мерец"

Левая партия "Мерец" определила для своего недавно отстраненного лидера Тамар Зандберг второе место в списке накануне выборов в Кнессет в ходе внутреннего первичного голосования в четверг.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В голосовании участвовали только примерно 1000 членов центрального комитета партии из-за опасений, что полноценные первичные выборы будут слишком дорогостоящими, если учесть, что последние выборы состоялись в апреле. Было подано более 800 голосов, при этом партия сообщила о явке в 85,3%.

Новый лидер партии Ницан Горовиц, бывший член Кнессета от партии "Мерец", был избран в качестве лидера две недели назад в отдельном голосовании, в результате чего Зандберг со своего поста, на котором она находилась чуть более года.

Партия выиграла всего четыре места на выборах 9 апреля и, по опросам, на данный момент набирает не более пяти.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:19
На Гавайях объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров
17:05
Рамалла отрицает, что увеличила выплаты террористам
16:45
В США покажут антиизраильский фильм Роджера Уотерса
16:29
"Еврейское агентство" и Христианско-еврейское общество
15:37
Лондон: массовые протесты против осуждения правого активиста
15:17
Иран предупреждает Великобританию об "опасной игре"
14:43
Рэперы-евреи из Эфиопии используют сцену для борьбы
14:12
Израильские здравоохранительные стартапы на рынке США
13:46
МИД России готов выплатить долги Совету Европы
13:35
ЦАХАЛ готовится к конфликту на границе с Газой
13:25
Аргентина признала Хизбаллу террористической организацией
12:58
Первая партия систем С-400 поступила в Турцию
12:56
Исраэль Кац дал напутствие израильским кадетам МИД
12:11
Певец Пол Анка "послал" сторонников израильских санкций
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus