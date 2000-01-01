В голосовании участвовали только примерно 1000 членов центрального комитета партии из-за опасений, что полноценные первичные выборы будут слишком дорогостоящими, если учесть, что последние выборы состоялись в апреле. Было подано более 800 голосов, при этом партия сообщила о явке в 85,3%.
Новый лидер партии Ницан Горовиц, бывший член Кнессета от партии "Мерец", был избран в качестве лидера две недели назад в отдельном голосовании, в результате чего Зандберг со своего поста, на котором она находилась чуть более года.
Партия выиграла всего четыре места на выборах 9 апреля и, по опросам, на данный момент набирает не более пяти.