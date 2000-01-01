Иран предупреждает Великобританию об "опасной игре"
Иран в пятницу потребовал от британского флота освободить иранский нефтяной танкер, захваченный на прошлой неделе у Гибралтара, обвинив Лондон в "опасной игре", пишет The Times of Israel.
Комментарии Министерства иностранных дел Исламской Республики поступили на следующий день после того, как полиция в Гибралтаре (британской заморской территории) заявила, что арестовала капитана и главного офицера супертанкера, подозреваемого в нарушении санкций Евросоюза за перевозку партии иранской нефти в Сирию.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Аббас Мусави заявил иранскому государственному информационному агентству IRNA, что "юридические предлоги для захвата не действительны… освобождение танкера отвечает интересам всех стран".
Издание отмечает, что захват танкера 4 июля усилил и без того высокую напряженность в регионе, поскольку администрация Трампа продолжает кампанию максимального давления на Иран.
Правительство Великобритании подтвердило, что иранские корабли "пытались задержать" британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.
"Вопреки международному праву, три иранских корабля пытались задержать коммерческое судно British Heritage во время прохода Ормузского пролива", – говорится в заявлении.
В сообщении также отмечается, что корабль Военно-морских сил Montrose вынужден был "встать между иранскими кораблями и British Heritage и предостеречь иранские суда, которые после этого развернулись".
"Мы обеспокоены этими действиями и продолжаем призывать иранские власти снизить напряженность в регионе", – подчеркнуло правительство Соединенного королевства.
Тегеран отрицает попытку препятствовать движению британского танкера.