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Иран предупреждает Великобританию об `опасной игре` | Фото:12.07 15:17   MIGnews.com

Иран предупреждает Великобританию об "опасной игре"

Иран в пятницу потребовал от британского флота освободить иранский нефтяной танкер, захваченный на прошлой неделе у Гибралтара, обвинив Лондон в "опасной игре", пишет The Times of Israel.

Комментарии Министерства иностранных дел Исламской Республики поступили на следующий день после того, как полиция в Гибралтаре (британской заморской территории) заявила, что арестовала капитана и главного офицера супертанкера, подозреваемого в нарушении санкций Евросоюза за перевозку партии иранской нефти в Сирию.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Аббас Мусави заявил иранскому государственному информационному агентству IRNA, что "юридические предлоги для захвата не действительны… освобождение танкера отвечает интересам всех стран".

Издание отмечает, что захват танкера 4 июля усилил и без того высокую напряженность в регионе, поскольку администрация Трампа продолжает кампанию максимального давления на Иран.

Правительство Великобритании подтвердило, что иранские корабли "пытались задержать" британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

"Вопреки международному праву, три иранских корабля пытались задержать коммерческое судно British Heritage во время прохода Ормузского пролива", – говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что корабль Военно-морских сил Montrose вынужден был "встать между иранскими кораблями и British Heritage и предостеречь иранские суда, которые после этого развернулись".

"Мы обеспокоены этими действиями и продолжаем призывать иранские власти снизить напряженность в регионе", – подчеркнуло правительство Соединенного королевства.

Тегеран отрицает попытку препятствовать движению британского танкера.


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