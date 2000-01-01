МИД России готов выплатить долги Совету Европы

О готовности выплатить задолженность перед Советом Европы заявили в российском Министерстве иностранных дел.
Российская сторона работает над вопросом о выплате оставшейся задолженности за 2017-2018 годы, сообщили в Министерстве.
По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, в Министерстве работают над этим вопросом.
В 2014 году, из-за присоединения Крыма, РФ была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ.
Россия перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет СЕ.
26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Второго июля сообщалось, что Россия должна внести в бюджет СЕ €55 млн за часть 2017 года и 2018-й. При этом взнос за 2019 год Россия уже заплатила €33 млн.