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МИД России готов выплатить долги Совету Европы 12.07 13:46   MIGnews.com

МИД России готов выплатить долги Совету Европы

О готовности выплатить задолженность перед Советом Европы заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Российская сторона работает над вопросом о выплате оставшейся задолженности за 2017-2018 годы, сообщили в Министерстве.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, в Министерстве работают над этим вопросом.

В 2014 году, из-за присоединения Крыма, РФ была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ.

Россия перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет СЕ.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Второго июля сообщалось, что Россия должна внести в бюджет СЕ €55 млн за часть 2017 года и 2018-й. При этом взнос за 2019 год Россия уже заплатила €33 млн.


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