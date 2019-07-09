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Wexner Foundation: мы не будем указывать Эхуду Бараку 12.07 12:06   MIGnews.com

Wexner Foundation: мы не будем указывать Эхуду Бараку

Президент благотворительного фонда Wexner Foundation Элка Абрамсон прокомментировала связи возглавляемого ею учреждения с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком.

Абрамсон, в интервью 12-му каналу израильского ТВ сообщила, что отношения фонда с Бараком “чисты и ясны. Фонд, однако, также как и Барак, отказался рассказать о том, за что бывший премьер получил 10 миллионов шекелей.

Госпожа Абрамсон провозгласила: "Мы не собираемся начинать давать указания Эхуду Бараку о том, как следует отвечать на этот вопрос".

В интервью в Керен Марциано, которая за день до того брала интервью у Барака на радио Галей ЦАХАл, Абрамсон заявила: “Единственное, что я могу сказать - наши отношения с Бараком относятся к периоду пятнадцатилетней давности.  В то время Барак не занимал никакой официальной должности. Я не намерена изменять внутреннюю израильскую политику, и я не вмешиваюсь в израильскую политику вообще. Это не то, чем мы занимаемся”. 

Барак в интервью той же Марциано сообщил: “Я все делаю в соответствии с существующими законами, как и положено законопослушному гражданину.  Обо всем сообщаю налоговой инспекции, плачу налоги до последней копейки. Когда я покидаю или снова вхожу в политическую жизнь, я оставляю юридическому советнику правительства подробнейший доклад о всех моих сделках. Если вы хотите знать о чем были исследования 0 обратитесь в Фонд Векснер и спросите их. Мне не принадлежат права собственности на эти данные. Если они разрешают публикацию данных - у меня с этим нет никаких проблем.  Нет никакой проблемы между мной и Фондом Векснер”.

Связь Барака с Фондом Векснер и отказ прояснить ее детали оказались важнейшим политическим козырем против него в руках Нетаниягу и Ликуда. Активисты партии Ликуд распространяют в социальных сетях пропагандистское видео о связи лидера партии "Демократический Израиль" с американским олигархом и сутенером Джефри Эпштейном, который был доверенным управляющим Фонда.




Видео называется: “Что еще дал секс-преступник Эхуду Бараку?” Оно мгновенно стало виральным – только на официальном твиттере Нетаниягу его за считанные минуты посмотрели более семи тысяч человек.

В клипе, выполненном в лучших традициях израильского “журналистского расследования” а ля Равид Дрюкер и Макор, диктор хорошо поставленным голосом за кадром говорит: “Знакомьтесь с Джефри Эпштейном, подозреваемым в педофилии, обладателем богатого прошлого в секс-преступлениях. Эпштейн управлял Фондом Векснера. Фонд перевел Эхуду Бараку 2,3 миллиона долларов за “исследование”, которого никто не проводил и которого никто не видел. Барак до сегодняшнего дня отказывается показать это исследование. Что еще дал секс-преступник Эхуду Бараку? Наша пресса проснется?”. Последняя фраза появляется на фоне четырех главных символов ненависти к Нетаниягу – Равида Дрюкера, Бена Каспита, Гая Пелега и Амнона Абрамовича.


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