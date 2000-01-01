12.07 11:12 MIGnews.com

Грязный бизнес Эхуда Барака: партнерство с Джефри Эпштейном

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Газета "Гаарец" опубликовала материал, посвященный деловому сотрудничеству бывшего премьер-министра Израиля и лидера самой молодой израильской политической партии "Демократический Израиль" Эхуда Барака с американским миллиардером, секс-преступником и сутенером Джефри Эпштейном.В 2015 году Джефри Эпштейн профинансировал вложения Барака в стартап Reporty Homeland Security. В партнерстве, вложившем в этот стартап начальный капитал, Барак был единственным акционером. В прошлом году Reporty Homeland Security сменил название на Carbyne. Компания специализируется на идентификации звонков в службу спасения и полицию.Одним из директоров компании Reporty Homeland Security был Пинхас Бухрис, генеральный директор Министерства обороны в тот период, когда его возглавлял Эхуд Барак. Именно он подтолкнул Барака к участию в проекте. Бухрис сообщил: "Барак принес деньги, и это то, что меня интересовало. Я не знаком с Эпштейном и никогда с ним не встречался".Эхуд Барак в ответ на запрос Гаарец заявил: "Я увидел бизнес-возможность и я зарегистрировал партнерство под моим контролем в Израиле. Поскольку речь идет о частной компании, я не могу раскрыть детали об инвесторах".Джефри Эпштейн, уроженец Бруклина, заработал гигантское состояние на спекуляциях ценными бумагами на Уолл-Стрит. Он обладает широкой сетью контактов, среди его бывших партнеров – Билл Клинтон и Дональд Трамп.Эпштейн жил в особняке стоимостью 77 миллионов долларов в Манхэттене и владеет поместьем во Флориде.Одним из наиболее важных клиентов Джефри Эпштейна является еврейский миллиардер Лесли Векснер, владелец брэнда Victoria’s Secret’s. Эпштейн был инвестором и управляющим Wexner Foundation, “филантропической организации, предлагающей программы обучения еврейских лидеров в Израиле и Северной Америке”.В прошлом году израильский журналист Эрель Сегаль опубликовал информацию о том, что Wexner Foundation выплатил Эхуду Бараку в общей сложности около 10 миллионов шекелей за “исследования”, о теме которых и Барак, и фонд наотрез отказываются говорить.