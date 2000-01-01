Президент МУС накинулся на Трампа с обвинениями

Международный уголовный суд отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против сотрудников МУС.
Соответствующее заявление сделал президент суда О-Гон Квон.
Он обозначил меры, принятые США, "беспрецедентными, подрывающими общие усилия по борьбе с безнаказанностью и обеспечению ответственности за массовые злодеяния".
"Я глубоко сожалею о мерах, направленных против должностных лиц суда, его сотрудников и их семей. Суд независим и беспристрастен. МУС является судом общей юрисдикции. Он действует в строгом соответствии с положениями Римского статута", – сказал Квон.
По его словам, Римский статут признает основную юрисдикцию государств по расследованию и преследованию преступлений.
"В качестве суда последней инстанции МУС дополняет национальные юрисдикции. Это – краеугольный камень Римского статута", – добавил он.
Квон добавил, что на следующей неделе созовет внеочередное заседание Ассамблеи, чтобы рассмотреть вопрос о возобновлении нашей непоколебимой приверженности правосудию.
"Я призываю государства-участники и заинтересованные стороны еще раз подтвердить нашу неизменную приверженность отстаиванию и защите принципов и ценностей, закрепленных в статуте, и сохранять его целостность, не допуская каких бы то ни было мер и угроз в отношении Суда и его чиновников, персонала и их семей", – констатировал президент МУС.