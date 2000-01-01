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Президент МУС накинулся на Трампа с обвинениями | Фото:12.06 10:36   MIGnews.com

Президент МУС накинулся на Трампа с обвинениями

Международный уголовный суд отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против сотрудников МУС.

Соответствующее заявление сделал президент суда О-Гон Квон.

Он обозначил меры, принятые США, "беспрецедентными, подрывающими общие усилия по борьбе с безнаказанностью и обеспечению ответственности за массовые злодеяния".

"Я глубоко сожалею о мерах, направленных против должностных лиц суда, его сотрудников и их семей. Суд независим и беспристрастен. МУС является судом общей юрисдикции. Он действует в строгом соответствии с положениями Римского статута", – сказал Квон.

По его словам, Римский статут признает основную юрисдикцию государств по расследованию и преследованию преступлений.

"В качестве суда последней инстанции МУС дополняет национальные юрисдикции. Это – краеугольный камень Римского статута", – добавил он.

Квон добавил, что на следующей неделе созовет внеочередное заседание Ассамблеи, чтобы рассмотреть вопрос о возобновлении нашей непоколебимой приверженности правосудию.

"Я призываю государства-участники и заинтересованные стороны еще раз подтвердить нашу неизменную приверженность отстаиванию и защите принципов и ценностей, закрепленных в статуте, и сохранять его целостность, не допуская каких бы то ни было мер и угроз в отношении Суда и его чиновников, персонала и их семей", – констатировал президент МУС.


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