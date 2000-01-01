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Нетаниягу поблагодарил Трампа за санкции против МУС | Фото:12.06 09:12   MIGnews.com

Нетаниягу поблагодарил Трампа за санкции против МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в четверг, 11 июня, поблагодарил президента США Дональда Трампа и его администрацию за введение санкций против членов Международного уголовного суда (МУС).

Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, посвященного ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

"Я хочу поблагодарить президента Трампа за его лидерство при введении санкций против коррумпированного и предвзятого МУС, занятого "охотой на ведьм" (любимое выражение Трампа, -ред.) в отношении Израиля и Соединенных Штатов", – сказал премьер.

По словам главы правительства, МУС уже давно игнорирует вопиющие нарушения прав человека в таких странах, как Иран.


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