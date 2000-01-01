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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:13.06 06:15   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Утверждены поправки к правилам режима ЧС в Израиле Правительство утвердило поправку к правилам о режиме чрезвычайной ситуации по ограничению деятельности, которая будет действовать до 21 июня 2020 года.

ЦАХАЛ готовится к наихудшим сценариям после аннексии ЦАХАЛ, ШАБАК, полиция Израиля и другие организации готовятся к наихудшим сценариям после установления суверенитета над частями Западного берега и долины реки Иордан, запланированного на 1 июля.

Израилю угрожают возобновлением террора воздушных шаров Представители "Афхада ан-насер" в секторе Газа пригрозили Израилю возобновлением воздушного террора. В итоге в пятницу в направлении Израиля было запущено несколько десятков шаров со взрывчаткой.

В бухте Хайфы обрушилась одна из охладительных башен Один из символов Хайфы, 76-метровая охладительная башня нефтеперерабатывающего завода обрушилась утром 12 июня.

Израиле введут новые штрафы для нарушителей карантина Израильское правительство планирует ввести штраф, который будет достигать 3000 шекелей, за нарушение карантина вернувшимися из-за границы.


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