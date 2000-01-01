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Ганц ищет решение после отмены БАГАЦем закон о форпостах | Фото:12.06 21:43   MIGnews.com

Ганц ищет решение после отмены БАГАЦем закона о форпостах

В пятницу, 12 июня, министр обороны Бенни Ганц провел рабочую встречу с министром юстиции Ави Ниссенкорном по поводу способов легализации израильских поселений, построенных на частной палестинской земле.

Соответствующие переговоры состоялись в свете отмены соответствующего закона БАГАЦем.

В частности, одно из предложений предполагает, что поселения, построенные на палестинской земле в период действия отмененного закона, будут считаться легальными.

"На встрече обсуждались способы легализации жилищных единиц в соответствии с законом, с акцентом на здания, которым было выдано разрешение от государства и которые впоследствии были признаны находящимися на частной земле", – сказано в совместном заявлении.

Уточняется, что Ганц поручил создать межведомственный комитет, который займется разрешением вопроса.


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