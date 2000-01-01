Ганц ищет решение после отмены БАГАЦем закона о форпостах
В пятницу, 12 июня, министр обороны Бенни Ганц провел рабочую встречу с министром юстиции Ави Ниссенкорном по поводу способов легализации израильских поселений, построенных на частной палестинской земле.
В частности, одно из предложений предполагает, что поселения, построенные на палестинской земле в период действия отмененного закона, будут считаться легальными.
"На встрече обсуждались способы легализации жилищных единиц в соответствии с законом, с акцентом на здания, которым было выдано разрешение от государства и которые впоследствии были признаны находящимися на частной земле", – сказано в совместном заявлении.
Уточняется, что Ганц поручил создать межведомственный комитет, который займется разрешением вопроса.