СМИ: Нетаниягу работает над "урезанным" планом аннексии
Высокопоставленные израильские чиновники работают над урезанным планом премьер-министра Биньямина Нетаниягу по применению суверенитета над частями Западного берега.
Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило издание "Маарив" со ссылкой на источники.
По данным издания, рабочая группа, готовящая план, рассматривает возможность "радикального его изменения". Уточняется, что данный вариант ограничил бы сферу применения суверенитета Израиля на города, где проживает еврейское население.
Между тем, мирный план президента США Дональда Трампа предполагает аннексию около 30% Иудеи и Самарии, включая половину зоны "С".
Стоит отметить, что "сделка века" Трампа вызвала разногласия среди лидеров некоторых поселений. В соответствии с соглашением, Израиль предоставит суверенитет всем своим городам в Иудее и Самарии, кроме 15-ти, которые будут находиться под израильским законодательством, но окажутся отделены от остальной части страны.
По мнению противников мирного плана, такой шаг приведет к тому, что 15 городов окажутся отрезанными от остальной части страны.
Тем временем, премьер-министр Биньямин Нетаниягу до сих пор держит в секрете план по применению суверенитета. Никто, кроме его приближенных, вовлеченных в процесс, не знают детали, в числе которых – границы Израиля.