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Утверждены поправки к правилам режима ЧС | Фото:12.06 16:04   MIGnews.com

Утверждены поправки к правилам режима ЧС в Израиле

Правительство утвердило поправку к правилам о режиме чрезвычайной ситуации по ограничению деятельности.

По данным пресс-службы канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, телефонное голосование по этому поводу состоялось в пятницу, 12 июня.

Так, с воскресенья, 14 июня, разрешено проведение свадеб и религиозных церемоний при соблюдении следующих условий:

• до 250 присутствующих, не включая обслуживающий персонал;
• количество присутствующих определяется из расчёта один человек на 2 квадратных метра;
• менеджер банкетного зала должен потребовать от заказчика мероприятия предоставить список телефонных номеров присутствующих и хранить этот список в течение 20 дней для проведения эпидемиологического расследования в случае выявления инфицированного COVID-19 среди гостей или персонала.

Правила проведения других мероприятий остаются прежними:
• до 50 человек на открытом пространстве.

В случае нарушение правил владелец зала торжеств будет привлечён к уголовной ответственности. Поправка будет действовать до 21 июня 2020 года.

Также уточняется, что подготовлен законопроект о продлении действия правил о режиме ЧС на 45 дней.

Министерство здравоохранения призывает израильтян продолжать выполнять инструкции о соблюдении социальной дистанции, об использовании респираторов и о соблюдении гигиены.

"Совместными усилиями, проявляя личную и общественную ответственность, мы сможем справиться с ростом числа случаев заболевания и предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Израиле", – констатировали в ведомстве.


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