12.06 16:04 MIGnews.com

Утверждены поправки к правилам режима ЧС в Израиле

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Правительство утвердило поправку к правилам о режиме чрезвычайной ситуации по ограничению деятельности.По данным пресс-службы канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, телефонное голосование по этому поводу состоялось в пятницу, 12 июня.Так, с воскресенья, 14 июня, разрешено проведение свадеб и религиозных церемоний при соблюдении• до 250 присутствующих, не включая обслуживающий персонал;• количество присутствующих определяется из расчёта один человек на 2 квадратных метра;• менеджер банкетного зала должен потребовать от заказчика мероприятия предоставить список телефонных номеров присутствующих и хранить этот список в течение 20 дней для проведения эпидемиологического расследования в случае выявления инфицированного COVID-19 среди гостей или персонала.• до 50 человек на открытом пространстве.В случае нарушение правил владелец зала торжеств будет привлечён к уголовной ответственности. Поправка будетТакже уточняется, что подготовлен законопроект оМинистерство здравоохранения призывает израильтян продолжать выполнять инструкции о соблюдении социальной дистанции, об использовании респираторов и о соблюдении гигиены."Совместными усилиями, проявляя личную и общественную ответственность, мы сможем справиться с ростом числа случаев заболевания и предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Израиле", – констатировали в ведомстве.