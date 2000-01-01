Утверждены поправки к правилам режима ЧС в Израиле
Правительство утвердило поправку к правилам о режиме чрезвычайной ситуации по ограничению деятельности.
По данным пресс-службы канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, телефонное голосование по этому поводу состоялось в пятницу, 12 июня.
Так, с воскресенья, 14 июня, разрешено проведение свадеб и религиозных церемоний при соблюдении следующих условий:
• до 250 присутствующих, не включая обслуживающий персонал;
• количество присутствующих определяется из расчёта один человек на 2 квадратных метра;
• менеджер банкетного зала должен потребовать от заказчика мероприятия предоставить список телефонных номеров присутствующих и хранить этот список в течение 20 дней для проведения эпидемиологического расследования в случае выявления инфицированного COVID-19 среди гостей или персонала.
Правила проведения других мероприятий остаются прежними:
• до 50 человек на открытом пространстве.
В случае нарушение правил владелец зала торжеств будет привлечён к уголовной ответственности. Поправка будет действовать до 21 июня 2020 года.
Также уточняется, что подготовлен законопроект о продлении действия правил о режиме ЧС на 45 дней.
Министерство здравоохранения призывает израильтян продолжать выполнять инструкции о соблюдении социальной дистанции, об использовании респираторов и о соблюдении гигиены.
"Совместными усилиями, проявляя личную и общественную ответственность, мы сможем справиться с ростом числа случаев заболевания и предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Израиле", – констатировали в ведомстве.